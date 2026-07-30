José Salazar analiza la designación de Galarreta y la actitud de la izquierda en el Congreso

Horas después de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori tomó juramento al gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta. La designación de sus integrantes generó diversas opiniones entre analistas y especialistas políticos.

En una entrevista con Buenos Días Perú, José Salazar evaluó los nombres que conforman el equipo ministerial y se mostró a favor de la designación de Galarreta como presidente del Consejo de Ministros. “Me parece que está bien porque se necesita un componente político que tenga cercanía”, sostuvo.

Sin embargo, Salazar cuestionó algunos nombramientos en carteras consideradas estratégicas, como el de Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Me parece que la Cancillería necesita conocimientos en asuntos internacionales”.

Posición sobre las cámaras de Senadores y Diputados

Durante el último fin de semana se realizó la elección de Miguel Torres como presidente de la Cámara de Senadores y de Óscar Reto como titular de la Cámara de Diputados.

José Salazar destacó que la conducción de ambas cámaras haya quedado distribuida entre el oficialismo y la oposición, al considerar que esta composición genera un mayor equilibrio político en el Parlamento.

“Me parece que el Senado esté en manos del partido Fuerza Popular y que en Diputados haya una persona de oposición. Considero que existe un buen balance en el Congreso. Los diputados tienen bastante injerencia política”, manifestó.

Comportamiento de las bancadas de izquierda

Durante la juramentación y el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori, algunas bancadas de izquierda abandonaron el hemiciclo, actitud que fue cuestionada por Salazar.

“Esas actitudes no me parecen apropiadas. A los partidos de izquierda les falta liderazgo. Roberto Sánchez no ejerce ese liderazgo. A las bancadas de izquierda les hace falta un líder”, afirmó.