Último gabinete de José María Balcázar recibe honores antes de la transferencia de mando

Los ministros del último gabinete de José María Balcázar salieron este 28 de julio de Palacio de Gobierno para dirigirse a la Catedral de Lima, donde participaron en la tradicional Misa y Te Deum, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias. Durante su recorrido recibieron los honores correspondientes, mientras eran escoltados por los Húsares de Junín.

La Misa y Te Deum constituye el último acto protocolar del gobierno saliente. Esta ceremonia litúrgica oficial de acción de gracias se realiza cada 28 de julio en la Catedral de Lima para conmemorar las Fiestas Patrias del Perú y fue instaurada por el libertador José de San Martín en 1821.

Al término de la ceremonia, José María Balcázar deseó éxitos a la presidenta electa, Keiko Fujimori. Además, confirmó que asistiría personalmente a la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso de la República para entregarle oficialmente el cargo.

TRANSFERENCIA DE MANDO

Los honores rendidos al mandatario y a su gabinete marcaron la despedida protocolar de la administración saliente, dando paso a la transferencia de mando y al inicio de un nuevo periodo gubernamental encabezado por Keiko Fujimori.