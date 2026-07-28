Simpatizantes y prensa se concentran en la casa de Keiko Fujimori

ACTUALIZACIÓN: KEIKO FUJIMORI LLEGÓ A PALACIO TORRE TAGLE

Keiko Fujimori llegó a la Cancillería para sostener reuniones con los distintos jefes de Estado y representantes de delegaciones extranjeras que arribaron al país con motivo de su toma de mando.

Durante estos encuentros, la mandataria buscará fortalecer las relaciones diplomáticas y promover acuerdos de cooperación en materia económica, comercial y de desarrollo, con el objetivo de generar beneficios para el Perú y consolidar los vínculos con otras naciones.

ACTUALIZACIÓN: KEIKO SALE DE SU CASA PARA EL PALACIO TORRE TAGLE

Tras varios minutos de expectativa, la presidenta electa, Keiko Fujimori, salió de su vivienda rumbo a la Catedral de Lima para participar en la tradicional Misa y Te Deum, ceremonia con la que se da inicio a las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Posteriormente, la mandataria se trasladará al Congreso de la República para participar en la ceremonia de cambio de mando y brindar su primer Mensaje a la Nación, uno de los momentos más esperados de la jornada.

NOTA ANTERIOR:



En los exteriores de la vivienda de la presidenta electa, Keiko Fujimori, se vive un ambiente de expectativa, donde decenas de simpatizantes se han congregado a la espera de su salida rumbo al Centro de Lima para participar en las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Asimismo, personal de seguridad permanece resguardando el frontis del inmueble mientras se ultiman los preparativos para su traslado, con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro e iniciar la agenda protocolar prevista para esta jornada.

SIMPATIZANTES MUESTRAN SU APOYO

Algunos de estos simpatizantes llegaron hasta el lugar portando pancartas y mensajes de apoyo, con los que expresaron su respaldo a la gestión que iniciará la presidenta electa, Keiko Fujimori. “Hemos venido a darle apoyo a nuestra lideresa en un día tan bonito y tan especial como este”, indicó un simpatizante.

Además, los simpatizantes hicieron hincapié en la importancia del mensaje presidencial que brindará la mandataria y señalaron que esperan que este esté enfocado en reforzar el orden y la seguridad. “Lo que ella ha dicho de un principio, que es el orden para nuestro Perú y ella lo va a cumplir y les pido a todos los peruanos que tengan calma y vean los resultados”, agregó otra simpatizante.