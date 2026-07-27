Rey Felipe VI llegó al Perú: monarca español participará en la toma de mando de Keiko Fujimori

El rey Felipe VI de España llegó a Lima para asistir a las actividades protocolares de la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. La aeronave que trasladó al monarca español aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao, donde fue recibido por una comitiva oficial encabezada por el embajador de España en el Perú, Alejandro Abellán.

​A su llegada, el monarca fue recibido con honores correspondientes por un batallón de la Fuerza Aérea del Perú. Durante su permanencia en territorio peruano, Felipe VI sostendrá un encuentro protocolar con la presidenta electa Keiko Fujimori y se reunirá con el mandatario saliente, José María Balcázar, en el marco del proceso de transición de gobierno.

​Asimismo, la agenda del jefe de Estado español contempla una reunión con miembros de la comunidad española residentes en el país. Durante sus actividades oficiales, el monarca estará acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados.

​Arribo de delegaciones internacionales

​El traslado del rey de España se enmarca en la llegada de diversas autoridades y jefes de Estado extranjeros que acudirán a los actos oficiales de la toma de mando. En las primeras horas de la jornada también se registró el arribo de delegaciones internacionales de Uruguay, Bolivia, Panamá y Estados Unidos, representadas por sus autoridades y diplomáticos respectivos.

​Cabe resaltar, que durante el transcurso del día continuará el arribo de mandatarios de la región, entre ellos los presidentes de Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, para completar la nómina de invitados internacionales a la ceremonia presidencial.