Alcalde Reggiardo exige al Gobierno acciones contra el crimen: “Deben ponerse los pantalones”

Tras el incendio registrado en la zona de Manzanilla, en La Victoria, que dejó más de cinco personas fallecidas y que habría sido provocado en un contexto relacionado con la criminalidad, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó al lugar del siniestro para brindar apoyo a los damnificados.

En declaraciones a los medios de comunicación, el burgomaestre hizo un enérgico llamado al Gobierno encabezado por José María Balcázar para que adopte nuevas estrategias contra la delincuencia, que continúa cobrando víctimas diariamente.

“Tengo una buena relación con el general Arriola y una excelente relación con los generales que conforman la PNP. El tema es que el Gobierno central tiene que ponerse los pantalones, abrocharse el cinturón y tomar las decisiones necesarias”, manifestó.

MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA

A pocos días de la asunción de mando de Keiko Fujimori, el alcalde Renzo Reggiardo le deseó los mayores éxitos en su gestión y le pidió aplicar medidas firmes para combatir la delincuencia en el territorio nacional. “Debe tomar las mejores medidas desde el inicio. Confío en que así será”.