Carlos Bruce postula a la Alcaldía de Lima: estas son sus propuestas contra la inseguridad ciudadana

A pocos meses de realizarse las elecciones regionales y municipales de 2026, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, se pronunció sobre la inseguridad ciudadana y presentó algunas de las medidas que implementaría en Lima en caso de llegar a la alcaldía.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Bruce hizo énfasis en la creación de un nuevo cuerpo policial que se dedique exclusivamente a combatir los delitos cometidos en la ciudad. Según explicó, la Policía Nacional del Perú (PNP) debería concentrarse en enfrentar delitos de alcance nacional, como el narcotráfico y el crimen organizado.

“Soy partidario de que deberíamos tener otro cuerpo policial, uno que se dedique a combatir los delitos de ciudad, y que la Policía Nacional combata los delitos de Estado, como el narcotráfico y el crimen organizado. El comandante de cada cuerpo municipal no debe ser elegido por el alcalde, sino por algún ente imparcial y profesional que seleccione al mejor”, comentó.

Al ser consultado sobre la postura de la presidenta electa, Keiko Fujimori, respecto de las propuestas en materia de seguridad ciudadana, Carlos Bruce indicó que la mandataria se mostró incómoda con la manera en que se gestiona el pago a los agentes de la PNP que trabajan durante sus días de franco. “Keiko nos dijo que era una barbaridad y nos aseguró que lo iba a cambiar en cuestión de días”, señaló.

¿CÓMO LE GUSTARÍA SER RECORDADO?

Bruce no solo busca devolverles la tranquilidad a los ciudadanos de Lima, sino también convertir la capital en un destino más atractivo para los turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el aspirante al sillón municipal, el río Rímac debería ser sometido a una serie de mejoras urbanísticas y paisajísticas. “Sueño con hacer la obra de tratamiento paisajístico del río Rímac. Se trata de mejorar los espacios ubicados a ambos lados del río”, manifestó.