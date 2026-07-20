Henry Rafael analiza el futuro Gobierno de Keiko Fujimori: “Podría limpiar algunos ministerios”

Tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, luego de imponerse a Roberto Sánchez en las elecciones, el analista político Henry Rafael evaluó las medidas que podría implementar la lideresa de Fuerza Popular, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el especialista recordó algunas de las propuestas que Fujimori buscaría concretar durante su gestión. Asimismo, sostuvo que el próximo Gobierno tendría que realizar una evaluación de los trabajadores y las funciones que cumplen en las diferentes instituciones del Estado.

“El reto del Gobierno es muy grande. Hay que saber si va a limpiar o no el Estado de la burocracia (…) Probablemente, limpiando algunos ministerios, lo que significa verificar cuál es la función de cada trabajador. Se tiene que hacer rápido (…) Estamos ante la posibilidad de tener una lideresa tomando decisiones de manera concertada, buscando voces tecnócratas y poniendo como principal valor el tema de la transparencia (…) Tiene que hacer una evaluación rápida”, señaló el analista político.

Argentina buscaría replicar el manejo económico del Perú

Respecto al acercamiento entre Keiko Fujimori y el Gobierno de Javier Milei, Henry Rafael indicó que Argentina observaría con interés el manejo económico del Perú, debido a la estabilidad fiscal del país y a la solidez de la moneda nacional frente a otras economías de la región.

“En Argentina siguen de cerca el caso peruano desde antes de que ingrese Keiko Fujimori, principalmente por la solidez fiscal que tiene el Perú, con Julio Velarde, que ha resistido cualquier crisis política (…) Económicamente, el Perú tiene la capacidad de retomar el liderazgo económico en la región. La economía peruana es sólida”, manifestó.