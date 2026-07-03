Elecciones Municipales 2026: así van las preferencias en cuatro distritos de Lima

Luego del término del conteo de la ONPE al 100% de la segunda vuelta presidencial, que reveló que Keiko Fujimori se impuso por más de 49 mil votos a Roberto Sánchez, la entidad tiene una próxima tarea para octubre, mes en el que se desarrollarán las elecciones municipales y regionales en todas las provincias del territorio nacional.

Previo a esta nueva jornada electoral, el CEO de CIT, José Manuel Saavedra, compartió el sondeo de intención de voto que ha realizado la institución en cuatro distritos de Lima, donde se encontraron una serie de resultados que podrían cambiar con el paso de las semanas.

ZONAS ELEGIDAS POR CIT PARA LA ENCUESTA

Entre las primeras zonas elegidas se encuentra San Martín de Porres (SMP), donde Adolfo Mattos lidera las preferencias de los vecinos con 13%, seguido por Peter Jaime con 6.7%, Julio Chávez con 4.7% y Luis Cárdenas con 4.0%.

Con miras a retornar a la Municipalidad de La Molina, Juan Carlos Zurek lidera la intención de voto en su distrito con 36.5%, seguido por Lizzi Sueldo con 7.5%, Sergio Castromonte con 5.0% y Julio Tovar con 4.3%.

En el caso de Surco, el asesor del municipio, Arturo Bobbio, lidera las preferencias de los residentes con 36.5%, mientras que sus rivales electorales Juan Palma, Omar Montoro y Oswaldo Moreno alcanzan 8.0%, 3.7% y 2.8%, respectivamente, según la consulta de CIT.

De acuerdo con el sondeo de CIT, en Jesús María, Jorge Quintana encabeza la intención de voto con 16.3%, seguido por Daniel Li con 11%, Enrique Ocrospoma con 9.3% y Luiz Carlos Reátegui con 6.7%, cifras que podrían variar en las próximas semanas.