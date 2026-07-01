Elecciones 2026: ¿la ONPE debió utilizar tecnología para acelerar el conteo de votos?

Luego de más de 20 días, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el escrutinio de actas que dio como ganadora a Keiko Fujimori por más de 49 mil votos sobre Roberto Sánchez. Sin embargo, surgió una pregunta entre la ciudadanía: ¿por qué demoró tanto en conocerse el resultado final de la segunda vuelta?

Ante esta interrogante, el almirante en retiro y representante de la Asociación Unión Naval, Andrés Salas, reveló en Buenos Días Perú que la entidad que integra compartió anticipadamente una proyección del desenlace electoral del domingo 7 de junio gracias al apoyo de la tecnología.

“El día domingo en la noche teníamos cerca de 30 mil actas y trabajamos toda la noche. El lunes 8 por la mañana ya habíamos contabilizado 90 032 actas. Con ayuda de la inteligencia artificial pudimos hacer una proyección sobre los resultados, los cuales favorecían a la señora Fujimori con 50.17 %, frente al 49.83 % del candidato Sánchez”, comentó.

¿CÓMO TRABAJARON CON LAS ACTAS OBSERVADAS?

Al ser consultado sobre las más de 1500 actas que fueron observadas y derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE), Andrés Salas manifestó que la inteligencia artificial fue esencial para concluir el trabajo y obtener una proyección cercana al resultado oficial compartido por la ONPE.

Finalmente, Salas realizó una comparación entre las elecciones de 2021 y 2026. Según explicó, el respaldo que recibió Keiko Fujimori el 7 de junio fue mayor al obtenido cinco años atrás, mientras que Roberto Sánchez no alcanzó los mismos niveles de votación que tuvo Pedro Castillo en la segunda vuelta anterior. Además, precisó que el ausentismo también jugó un papel importante en el resultado final.