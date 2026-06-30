Richard Arce reconoce triunfo de Keiko Fujimori en segunda vuelta ante Roberto Sánchez

Tras varias semanas de conteo de votos por parte de la ONPE, la entidad culminó el escrutinio de actas al 100 %, en el que Keiko Fujimori se impuso a Roberto Sánchez por una diferencia de más de 49 mil votos. Ante esta situación, el excongresista Richard Arce se pronunció al respecto.

Durante su visita al set de Buenos Días Perú, el exparlamentario señaló que, de acuerdo con sus principios democráticos, reconoce lo expresado por los ciudadanos en las urnas el domingo 7 de junio. Además, comentó los retos que deberá afrontar la lideresa de Fuerza Popular durante su mandato.

“Como demócrata, así no esté de acuerdo con la elección de Keiko Fujimori, tengo que aceptar y respetar la investidura presidencial, y entender que será el próximo Gobierno durante los siguientes cinco años. Keiko tiene la necesidad de construir puentes y reconciliarse con el país”, comentó.

MENSAJE PARA ROBERTO SÁNCHEZ

Pese a que Roberto Sánchez busca acudir a diferentes organismos nacionales e internacionales para revertir los resultados de la segunda vuelta electoral, Richard Arce le envió un mensaje al aún congresista de Juntos por el Perú.

En su intervención, el exparlamentario le pidió a Sánchez Palomino aceptar la voluntad popular, que ha decidido elegir a Keiko Fujimori. “Tiene que reconocer el resultado electoral. Soy un hombre de izquierda (…) Roberto Sánchez tiene posiciones, en algunos casos, radicales”, manifestó.