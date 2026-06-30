Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez al 100% del conteo: "asumo con humildad y responsabilidad"

Una de las contiendas presidenciales más ajustadas de la historia de nuestro país, con solo 49 mil 641 votos de diferencia. Keiko Fujimori aseguró que asume el resultado con "humildad y responsabilidad"; además, desde el extranjero varios líderes han saludado esta elección.

Roberto Sánchez aseguró que no reconocerá el resultado y que continuará las impugnaciones de votos del extranjero. Hay una convocatoria del JEE a las 8 de la mañana para la proclamación de la virtual presidenta.

Roberto Sánchez compartió un mensaje en sus redes sociales donde asegura que presentará una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

TAREAS PENDIENTES PARA EL SIGUIENTE GOBIERNO

El fenómeno de El Niño es uno de los grandes problemas para este nuevo gobierno, pues no se han visto avances de los últimos gobernantes en cuanto a prevención, así como la inseguridad ciudadana que sigue afectando al país. En tanto, Keiko Fujimori ha evitado dar nombres de quiénes conformarán su nuevo gabinete.