Excongresista Roberto Vieira explica por qué el sector pesquero es uno de los más golpeados

Roberto Vieira, excongresista y especialista pesquero, se refirió a este sector que se encuentra duramente golpeado por la situación climática y política.

Según el exfuncionario, los pescadores se encuentran "en el peor momento de su historia" por el desconocimiento de las autoridades: "no saben la realidad del mar, se ha vivido durante décadas de espaldas al mar. Nunca se le ha dado la verdadera importancia", enfatizó. Explicó que una de las razones de esta situación es que en el Perú se ha centrado más en la industria de la harina de pescado, que si bien es importante, también se debe dar relevancia a la alimentación de los ciudadanos.

Añadió que tenemos más de mil especies y solo se tiene un estudio completo de la anchoveta. añadió que uno de los productos marinos que más ingreso económico da al Perú, que es la pota, no tiene estudio completo, debido a que no hay orientación: "el ministro o presidente toman decisiones políticas sin tener estudio científico", indicó.

FENÓMENO EL NIÑO

El excongresista indicó que el gobierno no está tomando medidas preventivas, pese a la inminente llegada del Fenómeno El Niño: "IMARPE no tiene presupuesto, no tiene embarcaciones", destacó. Explicó que desde fines del año anterior se sabía que había anomalías en el mar por este evento climático, pero los gobiernos de Jerí y de Balcázar no han hecho acciones preventivas, por lo que los pescadores están abandonados.

“Nuestro mar esta desguarnecido y el ENFEN está emitiendo informes, pero está viendo otra realidad”, añadió Vieira, además dijo que en 2016 denunció a este organismo porque dijo que no habría Fenómeno de El Niño, lo cual afectó la dirección del presupuesto en prevención como limpieza del río, entre otros.

“Estamos en cero y el impacto va a ser terrible”, indicó el exfuncionario que también advirtió que no se tiene las herramientas necesarias para la prevención y la lucha contra la pesca ilegal.