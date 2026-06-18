Elecciones 2026: jefe de personeros de Fuerza Popular critica a JP por cuestionar conteo de votos

A pocos días de culminar el conteo de votos de la ONPE para conocer al nuevo presidente del Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, criticó la postura de Juntos por el Perú (JP) por cuestionar el trabajo que viene realizando el organismo electoral.

Durante su visita al set de Buenos Días Perú, Dyer sostuvo que la agrupación política de Sánchez Palomino buscaría confundir a la ciudadanía sobre los comicios realizados el 7 de junio. Además, aseguró que desde el entorno del aún congresista ya conocerían cuál sería el resultado final.

“El exministro Ayala está diciendo que los votos de los peruanos en el extranjero no se contabilicen. Estamos seguros de que estas estrategias no llegarán a más (...) Estamos hablando de un partido que ha sacado la calculadora, los votos no le están favoreciendo y simplemente están siguiendo una estrategia para dilatar el proceso y confundir a la población”, comentó.

JP está dañando a los peruanos, según Dyer

Ante la actitud que, según él, vienen adoptando los representantes de JP, Luis Dyer manifestó que la militancia de Roberto Sánchez estaría dejando una mala imagen ante la ciudadanía.

“El daño que le está haciendo Juntos por el Perú y sus dirigentes al Perú no tiene nombre, porque realmente todos los peruanos están expectantes a los resultados finales”, señaló.

Finalmente, el jefe de personeros de Fuerza Popular proyectó que el conteo de votos por parte de la ONPE culminaría la próxima semana o a fines de junio. Asimismo, agregó que, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, se deberán tender puentes con los partidos políticos representados en el Congreso.