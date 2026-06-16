Walter Ayala se pronuncia sobre conteo de ONPE en segunda vuelta entre Keiko y SÃ¡nchez: Â¿QuÃ© busca JP?

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, realizado por la ONPE y que supera el 99 %, el vocero de Juntos por el Perú (JP), Walter Ayala, se pronunció sobre el panorama electoral que ubica a la lideresa de Fuerza Popular por encima de Sánchez Palomino por más de 30 mil votos de diferencia.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el exministro de Defensa del Gobierno de Pedro Castillo señaló que la agrupación que representa ha puesto en marcha una estrategia legal contra la entidad electoral y espera obtener una respuesta favorable que podría cambiar el escenario político.

“El 29 de mayo, la ONPE sacó una resolución jefatural 090-2026, mediante la cual cambia las reglas de juego de los votos en el extranjero. Se está pidiendo la nulidad de esa resolución. Eso ha causado que no haya transparencia. Estamos pidiendo la nulidad de las votaciones de Argentina y Estados Unidos”, manifestó el letrado.

¿Cuál es la intención del partido?

Según Walter Ayala, la medida cautelar presentada ante las autoridades judiciales busca dejar sin efecto la normativa de la entidad electoral respecto a las votaciones en el extranjero, con el objetivo de que solo se considere válida la decisión de los ciudadanos que sufragaron en territorio nacional.

“Eso cae por efecto de la nulidad de la resolución que nunca debió existir. Esa resolución nació muerta. Todo proceso llevado por imperio de esa ley cae. Con la cautelar se suspenden los conteos del extranjero y el Jurado debería proclamar al nuevo presidente con los votos nacionales. Roberto Sánchez sería presidente”, comentó.