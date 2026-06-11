¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Analista político revela quién sería el próximo presidente del Perú

En medio del conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la jornada electoral del domingo 7 de junio, el analista político Henry Rafael se pronunció sobre el escenario de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el especialista señaló quién, según su análisis, tendría mayores posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno. Además, advirtió que las movilizaciones convocadas en los últimos días estarían relacionadas con la expectativa generada por los resultados oficiales de la ONPE.

“Lo mejor que está sucediendo es que ya tenemos claridad sobre la ganadora del proceso electoral y esa es la razón por la que probablemente tengamos grupos que están llamando a la violencia y a las movilizaciones (…) A estas alturas, tenemos clara la estadística y la tendencia que pone a Keiko Fujimori como la virtual presidenta del Perú”, manifestó.

¿Cómo queda la izquierda en el Perú?

El analista político recordó que Roberto Sánchez no solo postuló a la Presidencia del Perú, sino también a un escaño en el Congreso bicameral. Sin embargo, señaló que no habría alcanzado los votos necesarios, por lo que podría quedar sin un respaldo político sólido tras los comicios.

“Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Roberto Sánchez va a quedar probablemente, después de estas elecciones, sin una configuración política. Él no es el verdadero líder de Juntos por el Perú. No ha quedado electo como senador ni diputado (…) Creo que la división en la izquierda se comienza a ver notoriamente”, declaró.

Finalmente, Henry Rafael hizo un llamado a Roberto Sánchez para que reitere un mensaje de aceptación a la voluntad popular, tal como lo realizó la agrupación política de Alfonso López Chau, Ahora Nación.