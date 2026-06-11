Enzo Elguera analiza conteo de la ONPE en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En medio del conteo de votos que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para definir al nuevo presidente del Perú, tras la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el CEO de la consultora Imasolu y analista político, Enzo Elguera, compartió su opinión sobre el panorama electoral.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el especialista hizo un llamado a Fujimori Higuchi y Sánchez Palomino para que puedan entablar un diálogo y respetar la decisión de los ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo 7 de junio.

“Creo que los líderes deben dialogar, como sucedió al inicio de la entrega de los primeros resultados del conteo de votos. La conducta de los políticos peruanos es no aceptar los resultados cuando les toca perder”, manifestó.

¿Quién ganará las Elecciones 2026?

Ante la expectativa de diversos simpatizantes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por conocer quién asumirá la Presidencia del Perú, Enzo Elguera comentó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas por su consultora, la lideresa de Fuerza Popular se impondría en la contienda electoral debido a las actas que aún deberá resolver el Jurado Electoral Especial (JEE).

“La probabilidad mayor es que Keiko Fujimori gane con una ligera ventaja. Los votos observados se están concentrando en Lima, donde proporcionalmente tiene un mayor respaldo. Hablamos más o menos de un 60 % a 30 %, y también del voto en el exterior. Las actas observadas favorecerían a Keiko Fujimori”, comentó.