Segunda Vuelta Electoral: radiografía del núcleo familiar de los candidatos

En esta campaña electoral, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a decir de los analistas, presentaron dos tipos de familias, que sería interesante saber si calaron en la preferencia de los ciudadanos.

Indican que el postulante de Juntos Por el Perú presentó la imagen de una familia más tradicional: papá, mamá, hijos y los abuelos, además de rodearlo de un lado más provinciano.

ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

Mientras la candidata de Fuerza Popular se prestó con sus hijas, vestidas informalmente, con pantalón de jean, zapatillas, mostrando un hogar moderno, juvenil, liberal, un nuevo tipo de familia.

Los expertos se preguntan si se trata de una estrategia de campaña muy bien planificada para ganar votos o de una práctica que se ha vuelto habitual en las contiendas presidenciales.