Exjefe de la Dircote ADVIERTE sobre reunión entre Antauro Humala y Martín Belaunde Lossio

Luego de que las cámaras de Panamericana Televisión captaran a Antauro Humala y Martín Belaunde Lossio en un establecimiento de Lince, tras realizarse la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, opinó sobre la reunión entre el líder etnocacerista y el exjefe de prensa de Ollanta Humala.

Durante sus declaraciones en Buenos Días Perú, Anhuamán recordó el pasado de Belaunde Lossio y aseguró que, a su consideración, continúa “operando por lo bajo”. Además, precisó que el hermano de Ollanta Humala buscaría implementar cambios radicales en el país.

“Lo conozco muy bien al señor Belaunde Lossio. Nosotros teníamos información de inteligencia de que él traía maletas con dinero de Venezuela y lo llevaba a una ONG en Surco, donde estaban Verónika Mendoza y Nadine Heredia. No me cabe duda de que Belaunde Lossio sigue operando. Antauro Humala conoce perfectamente el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI. No me llama la atención este tipo de reuniones”, manifestó.

Críticas a Antauro Humala

Durante su intervención, Max Anhuamán también se pronunció sobre Antauro Humala y cuestionó las actitudes que, según indicó, viene mostrando en distintas zonas del país. “No tendría un Ejército para enfrentar a las Fuerzas Armadas y a la PNP, pero es un desestabilizador”, sostuvo.

Finalmente, el exjefe de la Dircote mencionó que tanto el líder etnocacerista como el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, seguirían los ideales del exmandatario boliviano Evo Morales.