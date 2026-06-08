José Salazar analiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿quién será el próximo presidente?

Tras las elecciones de segunda vuelta realizadas el domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el analista político José Salazar opinó sobre el escenario electoral que definirá al próximo presidente del Perú para los siguientes cinco años.

En entrevista con Buenos Días Perú, el especialista hizo un llamado a la calma a los simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú (JP), a fin de que esperen los resultados oficiales de la ONPE. Además, destacó la actitud prudente que han mantenido ambos candidatos tras la jornada electoral.

“Hay que esperar con extrema calma. Me parece apropiado que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez hayan tenido expresiones de calma y hayan pedido el apoyo de sus personeros. Es una buena oportunidad para la reflexión. Tenemos un país dividido”, mencionó.

“Tenemos que utilizar la tecnología”

De acuerdo con el análisis de José Salazar, las autoridades deberían ponerse de acuerdo para impulsar cambios en la reforma electoral del país y permitir el uso de herramientas tecnológicas en futuros comicios. “En muchos países de la región se usa el voto electrónico. También existe el voto digital”, señaló.

Finalmente, el especialista precisó que aún falta contabilizar los votos del extranjero y de las zonas rurales del país. Según su percepción, el respaldo desde el exterior favorecería a Keiko Fujimori, mientras que en las zonas más alejadas del Perú habría una mayor inclinación hacia Roberto Sánchez.