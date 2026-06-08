Segunda Vuelta: César Campos analiza empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En entrevista con Buenos Días Perú, el analista político César Campos comenta sobre el empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial de las Elecciones 2026. Al respecto, inicialmente dijo que es penoso.

Esto, pues no tenemos candidatos que puedan ganar de manera contundente y que lo hacen con cifras mínimas por el sistema “perverso” que implementó el Congreso. Pidió calma hasta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, brinde las cifras oficiales.

SITUACIONES POLÉMICAS

Señaló también que el candidato de Juntos por el Perú supo manejar su imagen pese a que fue parte de situaciones polémicas, ya que fue ministro de Pedro Castillo, tiene un proceso judicial, fue autor de una norma considerada “Ley Procrimen”, entre otros temas.

Respecto a Keiko Fujimori, manifestó que tuvo una campaña interesante, pero considera que el debate no fue bien aprovechado: “No le dio una cuota de emotividad y racionalizó al extremo”; además, en la última etapa tuvo fallas que no le permitieron avanzar.

Finalmente, destacó el trabajo de los organismos electorales, señalando que tuvieron una conducta más transparente, que subsanaron más rápido las contingencias que se presentaron durante la jornada y pidió respetar los resultados que brinden tras el conteo.