Roberto Sánchez: candidato permanece en su vivienda tras múltiples actividades desarrolladas anoche

El postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se mantiene en su vivienda, ubicada en San Borja, tras las múltiples actividades desarrolladas ayer, domingo.

Se conoció que hasta altas horas de la noche estuvo reunido con simpatizantes y dirigentes de su partido; incluso algunos piensan que no llegó a su casa.

RESULTADOS OFICIALES

La expectativa aumenta conforme pasan las horas por conocer los resultados oficiales de la ONPE; anoche Sánchez Palomino celebró su primer lugar según una encuestadora.

La oficina de prensa del postulante no ha informado de ninguna actividad programada para hoy, por lo que hay incertidumbre sobre sus actividades; la prensa está expectante.