Elecciones 2026: analista prevé resultado ajustado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

A pocas horas de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la analista política Jennifer Infantas brindó su opinión en Buenos Días Perú sobre los comicios de este domingo 7 de junio y señaló que los electores que discrepan con ambos candidatos podrían definir el futuro del país.

“Lo que marca la diferencia en el voto por cada uno es el antivoto por el otro. Hay una bolsa de 18 % a 19 % de votos de Keiko que responden al antivoto de izquierda y una bolsa de aproximadamente 15 % del voto a favor de Sánchez que responde al antifujimorismo”, mencionó.

Cuestionamientos a los debates

El 24 y 31 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó los debates entre los equipos técnicos y los candidatos presidenciales. Sin embargo, según la percepción de Jennifer Infantas, estos encuentros no lograron responder las principales preguntas de la ciudadanía. “Nos dejaron mucho que esperar”, afirmó.

La analista política consideró, además, que el próximo mandatario llegaría a Palacio de Gobierno con una ventaja mínima. “El resultado será ajustado. La boca de urna no nos dará luces. La ONPE y el JNE han dicho que darán el resultado en un mes”, sostuvo.

Finalmente, Jennifer Infantas señaló que es poco probable que los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puedan cumplirse en su totalidad durante un eventual mandato de cualquiera de los dos aspirantes al sillón presidencial.