Exjefe de la DINI lanza advertencias sobre Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

A pocos días de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Max Anhuamán, expresó una serie de advertencias sobre el candidato de Juntos por el Perú y la agrupación que busca llevar al congresista a Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Anhuamán sostuvo que la organización política con la que postula Sánchez Palomino tendría vínculos con personajes cuestionados y sectores que, según indicó, buscarían reivindicar algunos de los momentos más violentos que vivió el país a causa del terrorismo.

“El 12 de mayo han firmado un documento Fenatep Perú y el candidato Roberto Sánchez. Si analizamos el documento y sabemos leer entre líneas, Sendero Luminoso es parte de la construcción de ese documento. Me pregunto: ¿Roberto Sánchez es ingenuo o es parte de ellos? Sumemos a la gente que está llevando Juntos por el Perú al Congreso”, manifestó.

¿Qué dijo sobre el Movadef?

Anhuamán también se refirió al Movadef y aseguró que algunos integrantes del nuevo Congreso tendrían conexiones con organizaciones extremistas. De acuerdo con el exjefe de la DINI, dicho grupo mantiene serios vínculos con Sendero Luminoso, según un dictamen judicial en el Perú.

“El Movadef ha sido probado por la Dircote y sentenciado el 28 de octubre de 2024 por el Poder Judicial como un brazo político de Sendero Luminoso. El Movadef es Sendero Luminoso. Es un organismo creado para una reconstitución, de acuerdo con lo mencionado por Abimael Guzmán”, enfatizó.

Integrantes de JP con presuntos vínculos con Movadef

Finalmente, el exjefe de la DINI hizo un recuento de algunos integrantes de Juntos por el Perú que habrían llegado a la Cámara de Diputados o al Senado y que, según afirmó, tendrían presuntos nexos con el Movadef. “Tito Rojas ha sido secretario general. También tenemos a Lucio Callo Callata y al señor Iber Maraví”, señaló Anhuamán durante la entrevista.