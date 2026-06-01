¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Enrique Castillo analiza el debate presidencial

A una semana de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos aspirantes a Palacio de Gobierno debatieron en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el propósito de convencer a los ciudadanos indecisos.

Tras el intercambio de ideas entre la candidata de Fuerza Popular y el postulante de Juntos por el Perú, Enrique Castillo analizó lo ocurrido el domingo 31 de mayo y enfatizó que los peruanos esperaban escuchar mejores propuestas.

“Esperábamos bastante más de este debate. Ambos tenían que arriesgar y eso significa tratar de convencer a los indecisos, quienes no confían en ninguno de los dos (…) La situación obliga a que los electores tomen una decisión, pese a que muchos nunca pensaron votar por ninguno de ellos dos”, mencionó en Buenos Días Perú.

Al ser consultado sobre los personajes que rodean tanto a Fujimori Higuchi como a Sánchez Palomino, el especialista en temas políticos destacó la presencia de Rafael Belaúnde y Jean Ferrari en el equipo de la candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, cuestionó que el aspirante de Juntos por el Perú no haya deslindado de Antauro Humala.

Critica a Roberto Sánchez por su plan económico

Enrique Castillo también recordó las propuestas económicas de Roberto Sánchez y enfatizó que el aún congresista moderó su discurso en este sector, en comparación con lo que planteaba durante la primera vuelta. “En la parte económica ha dicho todo lo contrario de lo que dijo en un comienzo (…) Él ha cambiado. La gente no está viendo propuestas y se está guiando por sentimientos”, sostuvo.

A pocos días del cierre de campaña de esta segunda vuelta, el analista político consideró que el trabajo de Fujimori y Sánchez ha sido “muy tibio”, por lo que, a su criterio, no han terminado de convencer a los ciudadanos que tienen previsto votar en blanco, nulo o viciado.