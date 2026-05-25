Juan Sheput analiza debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y JP: esto dijo

El último domingo 24 de mayo, en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se realizó el debate de equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú (JP), previo a la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Horas después de escuchar a los representantes de cada partido político, el excongresista Juan Sheput analizó en Buenos Días Perú el intercambio de ideas y sostuvo que los planteamientos más sólidos fueron los expuestos por la agrupación de Fujimori Higuchi. Además, enfatizó que los integrantes de JP habrían sido convocados a último momento para presentar sus propuestas.

“Creo, indiscutiblemente, que Fuerza Popular, en materia de planteamientos y debate político, ha sido superior a Juntos por el Perú, que es un conjunto de personas que hace una semana no estaban en el partido. Son reincorporados; lo que han dicho no está en el plan de gobierno”, manifestó el exparlamentario.

Al ser consultado sobre la postura que adoptó Jorge Nieto el último fin de semana, al indicar que viciará su voto, el excongresista cuestionó la decisión del excandidato presidencial. “Me parece una posición ambigua y comodona (…) No le va a funcionar”, señaló.

¿A quién apoyará Juan Sheput y País para Todos?

Previo a la segunda vuelta electoral, País para Todos anunció que sus militantes podrán elegir a cualquiera de las dos planchas presidenciales y pidió no dejar en blanco su acta de sufragio. Por su parte, Juan Sheput informó que apoyará a Keiko Fujimori. “En estos momentos, más que ideologías, hay que pensar en el futuro del Perú y hay que tomar partido”, expresó.