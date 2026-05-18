Segunda vuelta 2026: Enrique Castillo habla sobre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El último domingo 17 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los resultados oficiales de los comicios realizados el 12 de abril y confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de llegar a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio.

Tras el anuncio del JNE, el analista político Enrique Castillo se pronunció en Buenos Días Perú sobre el panorama electoral que enfrentarán los peruanos este domingo 7 de junio. Según indicó, la jornada será clave para definir el rumbo político, económico y social del país.

“La segunda vuelta se presenta como una posibilidad para ambos. No descarto nada. Se juega mucho el futuro del Perú en esta elección. La gente no se está fijando en las propuestas, que no las hay. Ambos generan desconfianza y temor”, manifestó Castillo al analizar la contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Excandidatos evaluarían viciar el voto

Al ser consultado sobre la posición que podrían tomar excandidatos presidenciales como Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, Enrique Castillo señaló que ambos estarían evaluando no respaldar a ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta. “Ellos han señalado en las últimas horas, aparentemente, la posibilidad de viciar el voto”, sostuvo.