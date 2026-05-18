Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a segunda vuelta: ¿Qué opinan Francisco Giampietri y Richard Arce?

¡La espera terminó! A primeras horas del domingo 17 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo domingo 7 de junio.

En medio de este escenario, el candidato al Senado por Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, y el excongresista Richard Arce compartieron en Buenos Días Perú su postura sobre los comicios que definirán al próximo presidente o presidenta del Perú.

Opinión sobre la segunda vuelta

De acuerdo con la percepción de Arce, tanto Fujimori Higuchi como Sánchez Palomino no representarían a un amplio sector de la ciudadanía, por lo que muchos peruanos acudirían a las urnas condicionados por las opciones disponibles.“La gente va a ir a votar obligada por dos candidatos que no los representan (…) Los dos no llegan al 25%”, expresó el excongresista.

Por su parte, Calisto Giampietri sostuvo que no solo su partido habría sido perjudicado por las presuntas irregularidades registradas el domingo 12 de abril, sino también otras agrupaciones políticas. Además, señaló que gran parte del país no se siente representada por Keiko Fujimori ni por Roberto Sánchez.

“No solamente nosotros hemos sido afectados, el Perú ha sido afectado. Entrar a una elección con candidatos que entre los dos no llegan al 30% es un tema complicado. El 70% del Perú no quiere esto”, manifestó.