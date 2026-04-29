Pedro Gamio lanza alerta: Petroperú en crisis y riesgo de desabastecimiento

Luego de que el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, anunciara que la entidad necesita un financiamiento de dos millones de dólares, el exministro de Energía y Minas (Mimen), Pedro Gamio, analizó la situación de crisis que se vive en la institución.

¿POSTURA DE GAMIO SOBRE EL CASO?

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Gamio compartió su postura sobre el caso y manifestó que ninguna de las autoridades que pasó por Palacio de Gobierno le ha dado énfasis a la problemática con la que se viene conviviendo desde hace muchos años atrás.

“Desde el Gobierno del señor (José) Jerí hasta la fecha no se resuelve el problema de Petroperú, quienes constantemente comunican su situación crítica (…) Hay riesgo de desabastecimiento para empezar en la selva. Al haberse cerrado la refinería de Iquitos y estar a punto de cerrar la refinería de Talara y Conchán, estamos entrando a un problema mayor”, dijo.

¿SE PUEDE CERRAR PETROPERÚ?

La postura de diversas autoridades de un cierre de Petroperú tendría graves consecuencias económicas para el país, de acuerdo a lo mencionado por Pedro Gamio. “Si cerramos Petroperú en estos momentos, tenemos que pagar tres mil millones de dólares a los acreedores internacionales porque es probable que vayan con el Estado peruano”.