Exjefe de la Dircote advierte sobre JP y eventual cambio de Constitución de llegar al poder

En medio de la expectativa por conocer qué agrupación disputará la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Max Anhuamán, lanzó duras críticas contra Juntos por el Perú (JP), partido que impulsa la candidatura de Roberto Sánchez y que ha logrado representación en el Congreso con la elección de diputados y senadores.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Perú, el exfuncionario advirtió que esta agrupación política tendría como objetivo principal modificar la Constitución Política del Perú en caso llegue al poder, lo que —según indicó— implicaría cambios profundos en el sistema jurídico y político del país.

“De llegar al poder, quieren cambiar el sistema. Nos están presentando el paquete completo: van a cambiar la Constitución. Al margen de lo económico, se traerían abajo las leyes contra el terrorismo (…) Van a salir personas como Guillermo Bermejo, porque ellos los denominan presos políticos”, afirmó Anhuamán.

Asimismo, el exjefe de la Dircote cuestionó el rol de las instituciones del sistema de justicia, señalando que existen investigaciones que vinculan a algunos actuales parlamentarios con presuntos actos terroristas, pese a lo cual continúan en libertad y participan activamente en la política nacional.

Críticas al sistema judicial y advertencias políticas

De acuerdo con su experiencia en la Dircote, Anhuamán sostuvo que la falta de sentencias firmes por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial ha permitido que personas investigadas por terrorismo continúen en la vida pública. “La población los percibe como víctimas y los elige, pero siguen en proceso judicial. El problema es que no hay decisiones firmes. Nos quieren implementar el llamado socialismo del siglo XXI”, sentenció.