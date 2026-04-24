Miraflores: Fiscalía allana vivienda de Piero Corvetto y sedes de la empresa Galaga

Desde las 05:40 de la mañana, la Fiscalía y la policía allanan la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, ubicada en Miraflores.

La diligencia la encabeza el fiscal Raúl Martínez, se decomisarán celulares, laptops y documentos, que ayuden en la investigación sobre las irregularidades en los comicios del 12 de abril.

A la vivienda también llegó Ricardo Sánchez, abogado defensor del exjefe de la ONPE.

EMPRESA GALAGA

Según se pudo conocer, simultáneamente se estarían interviniendo las casas de varios funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, se intervienen las casas de los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Fang, en el marco de la investigación por el presunto delito de colusión agravada.

También se estarían allanando los almacenes de la ONPE y sedes de la empresa Galaga, que transportó los materiales electorales el día de las elecciones.