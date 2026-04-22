Ministro de Defensa renunció al cargo tras postergación de compra de aviones F-16

Esta mañana, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, presentó su carta de renuncia al cargo tras la suspensión de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

En la misiva enviada al presidente José Balcázar, le expresó su “discrepancia sustantiva” por la postergación de la compra, al considerar que esta decisión podría afectar los intereses del país.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Supuestamente, el Estado iba a comprar aviones de combate a una empresa estadounidense, dentro de un proceso que se venía evaluando técnica y administrativamente desde hace varios años.

La postergación de la compra ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y militares, que advierten que podría afectar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas.