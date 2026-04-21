Crisis por elecciones: ¿cómo nos ven en el mundo?, politólogo Agustín Laje comenta

En entrevista con Buenos Días Perú, el reconocido politólogo argentino, Agustín Laje, señaló que todas la irregularidades registradas en los comicios desarrollados el pasado 12 de abril, indican que se cometió un fraude electoral en el Perú.

Manifiesta que lo ocurrido en nuestro país es muy similar a las irregularidades que se registraron en elecciones en Venezuela y Bolivia, asegura que son estrategias de gobiernos comunistas que quieren colocar a sus candidatos en el poder.

AVALARON COMICIOS

Asimismo, cuestionó la posición de los observadores internacionales, la mayoría con inclinaciones comunistas, quienes avalaron los recientes comicios, pese a que fueron testigos de todas las irregularidades que ocurrieron durante la jornada electoral.

Finalmente, respaldó la propuesta del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respecto a que puedan votar los ciudadanos que no lo hicieron porque las mesas de sufragio no se abrieron o demoraron en instalarse por falta de material electoral.