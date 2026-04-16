Elecciones 2026: Wolfgang Grozo y Herbert Caller piden anular comicios por fallas

A más de tres días de haberse realizado las elecciones generales, diversos candidatos a la presidencia, como Wolfgang Grozo y Herbert Caller, hicieron un llamado a las autoridades para que se declare la nulidad de los comicios, debido a los problemas registrados durante la jornada electoral.

POSTURAS DE GROZO Y CALLER

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Caller recordó que se presentaron inconvenientes en la apertura de las mesas de votación, lo que, a su criterio, podría justificar la nulidad de los sufragios. “No ha sido oportuna la apertura de mesas en su debido momento (…) El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones dispone que todos los actos de escrutinio se realizan el mismo día, y el lunes (día en que continuaron las elecciones) no corresponde al mismo día”, sostuvo.

Por su parte, Grozo enfatizó que se detectaron una serie de irregularidades. Además, comentó que el próximo mandatario podría no contar con legitimidad, lo que perjudicaría directamente a la ciudadanía. “Se podría cambiar el destino del Perú. Se estaría eligiendo a un presidente que no tendría legitimidad”, afirmó.

EL RESPONSABLE ES PIERO CORVETTO

Tras la controversia generada por los retrasos ocurridos el 12 de abril, tanto Wolfgang Grozo como Herbert Caller exigieron que se adopten las medidas judiciales correspondientes y solicitaron la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE.