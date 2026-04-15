Víctor Andrés García Belaúnde opina sobre el futuro de Piero Corvetto: ¿qué dijo?

A más de dos días de haberse realizado las elecciones generales, en las que los peruanos denunciaron una serie de irregularidades que generaron la indignación de diversos líderes políticos, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, analizó los comicios del último domingo 12 de abril, sobre los cuales Rafael López Aliaga también presentó cuestionamientos.

POSTURA SOBRE PIERO CORVETTO

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, García Belaúnde se pronunció sobre el documento legal presentado por López Aliaga contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y enfatizó que el titular de la entidad debería dejar el cargo lo más pronto posible.

“No se le puede retirar a Corvetto en pleno proceso porque no se puede cambiar de jinete en plena carrera; tiene que renunciar si tiene algo de dignidad. Yo creo que se le puede suspender, pero no sustituirlo. Eso se podría dar después de la segunda vuelta”, señaló.

Además, García Belaúnde recordó que Corvetto no debió mantenerse en la jefatura de la ONPE. “No fue ratificado y se colocó, a pedido de él y con el respaldo del Gobierno de turno en ese momento, a dos miembros de la JNJ inhabilitados, quienes votaron por él. Es perjudicial para el sistema y no debió estar ahí ni un minuto más”, agregó.

¿SE PUEDEN ANULAR LAS ELECCIONES?

En medio del clamor popular por una eventual anulación de las elecciones, García Belaúnde precisó que este escenario es posible, pero bajo condiciones específicas, como un alto nivel de ausentismo en la segunda vuelta.

“La Constitución establece que solo se pueden anular las elecciones si dos tercios de los electores no votan. Si no se cumple esa condición, no se puede plantear la nulidad”, concluyó.