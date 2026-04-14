Elecciones 2026: abogado de Rafael López Aliaga pide detener a jefe de la ONPE

El último domingo 12 de abril, la jornada de elecciones generales, que debía desarrollarse como una fiesta democrática, se vio opacada por las deficiencias en la organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), evidenciadas en la falta de instalación de mesas de sufragio y la ausencia de material electoral.

Ante esta situación, el abogado del candidato presidencial Rafael López Aliaga, Wilber Medina, recordó que el líder de Renovación Popular presentó una denuncia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pocas horas después de conocer las irregularidades.

“Nosotros fuimos los primeros en presentar la denuncia el mismo domingo a la 1:00 p.m., con la información que teníamos hasta ese momento. En ese momento consideramos que se trataba de una omisión de funciones”, declaró Medina en Buenos Días Perú.

Además, la defensa legal de López Aliaga enfatizó que Piero Corvetto podría ser destituido de inmediato de la jefatura de la institución; no obstante, precisó que dicha decisión recae en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente rector de la ONPE, el JNE y el Reniec.

Exige detención inmediata de Corvetto

Tras conocerse la detención del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, Medina exhortó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a ordenar la captura de Piero Corvetto con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Él es responsable de la entidad. Existen documentos que evidencian que la propia empresa le advirtió que no podría cumplir con la distribución del material electoral”, sostuvo.