Elecciones 2026: ¿Dónde emitirá su voto el presidente José María Balcázar?

Este domingo 12 de abril, el presidente José María Balcázar, viajará a la ciudad de Chiclayo, región de Lambayeque, para ejercer su derecho al voto en el colegio Pedro Abel Labarthe Durand.

El jefe de Estado emitirá su voto en un colegio emblemático, el anuncio de la llegada de Balcázar generó expectativa entre los chiclayanos y aumentó las medidas de seguridad dentro de la escuela.

CENTRO DE CHICLAYO

La institución educativa tiene 85 años de creada y es una de las más antiguas de la ciudad. Se ubica en la calle Tacna en el centro de Chiclayo y concentra gran cantidad de electores.

Lambayeque tiene un millón 50 mil electores, de los cuales 110 mil son jóvenes que por primera vez votarán. Asimismo, se han habilitado 437 locales de votación y habrá más de 5 mil mesas de sufragio.