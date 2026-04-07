Candidata a la Cámara de Diputados propone DNI especial para corruptos: ¿de qué trata la iniciativa?

A pocos días de las elecciones generales 2026, en las que los peruanos elegirán al nuevo presidente y a los integrantes de la Cámara de Senadores y Diputados, la candidata al Congreso por Fuerza Popular, María Helena Mendoza del Solar, visitó los estudios de Buenos Días Perú y dio a conocer sus propuestas en caso de asumir el cargo el próximo 28 de julio.

INICIATIVAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los principales problemas que ha afectado al país en los últimos años. En ese sentido, Mendoza del Solar planteó una serie de iniciativas que buscaría implementar desde el Congreso bicameral.

Durante su intervención, la aspirante señaló que las personas involucradas en actos ilícitos que perjudiquen a la ciudadanía deberían ser identificadas públicamente. “Quiero impulsar la ley de muerte civil hereditaria. Los corruptos llevarán un DNI que los identifique, al igual que sus familias”, sostuvo.

DEFIENDE A KEIKO FUJIMORI ANTE CRÍTICAS

Ante las críticas hacia la lideresa de Fuerza Popular, Mendoza del Solar salió en defensa de Keiko Fujimori y aseguró que su agrupación política cuenta con un plan de gobierno sólido. “Vamos por el orden”, manifestó.