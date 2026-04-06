Debate rumbo al Senado: ¿Perú debe salir de la Corte IDH?

A menos de una semana de las elecciones generales de 2026, en las que los peruanos elegirán al nuevo presidente y a los integrantes del Congreso —Cámara de Senadores y Diputados—, los aspirantes al Legislativo Juan Villarán, de Unidad Nacional, y Jean Pierre Jaureguy, de Avanza País, expusieron sus propuestas en caso de alcanzar una curul.

POSTURAS SOBRE LA CORTE IDH

Durante su intervención en Buenos Días Perú, Villarán fue consultado sobre una eventual salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostrando su respaldo a esta iniciativa. “Yo estoy de acuerdo. Participé cuando nos salimos en el año 99”, señaló.

Por su parte, Jaureguy también expresó una postura favorable a esta propuesta y cuestionó algunas decisiones del organismo internacional. “El Perú no puede esperar más. La Corte ha entregado dinero (por indemnización) que no debían recibir”, indicó.

En otro momento, Juan Villarán señaló la necesidad de construir más centros penitenciarios para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país. En tanto, Jean Pierre Jaureguy propuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas participe en la lucha contra la inseguridad ciudadana en todo el territorio nacional.