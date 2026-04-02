Debate rumbo al Congreso 2026: Lizzy Sueldo y Susana Chávez comparten sus propuestas políticas

A tan solo 10 días de las elecciones generales de 2026, en las que los peruanos elegirán al nuevo presidente y a los integrantes del Congreso, la candidata a la Cámara de Diputados por Renovación Popular, Lizzy Sueldo, y la aspirante a la Cámara de Senadores por Primero La Gente, Susana Chávez, compartieron sus propuestas políticas de cara a su eventual llegada al Legislativo.

INICIATIVAS QUE BUSCAN LLEVAR AL PARLAMENTO

Durante su intervención en Buenos Días Perú, Sueldo se mostró a favor de la reducción de ministerios en el Ejecutivo, tal como lo planteó Rafael López Aliaga en el debate presidencial. En ese sentido, precisó que esta medida permitiría destinar mayores recursos a las principales demandas de la población. “La única manera de lograrlo es mediante la reducción de ministerios”, señaló.

Por su parte, Susana Chávez recordó el alto índice de desaprobación que enfrenta actualmente el Congreso ante la ciudadanía y aseguró que, de llegar al Parlamento, impulsará una reforma del Estado con el objetivo de atender de manera efectiva las demandas de la población.

Finalmente, ambas candidatas hicieron un llamado a la ciudadanía a respaldar a sus respectivos postulantes a la presidencia, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello, quienes participaron en el debate del pasado martes 31 de marzo.