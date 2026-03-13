Martín Ojeda denuncia que le impidieron ingresar a reunión en el Ministerio del Interior

En medio de las reuniones para atender el incremento de la inseguridad y los crímenes que aquejan a los transportistas, Martín Ojeda, representante del gremio de Transporte, señaló que se limitó su ingreso al Ministerio del Interior. “Ayer prohibieron nuestro ingreso al Ministerio del Interior, a pesar de haber estado en la lista. Al parecer, por información interna que tenemos, sería por las declaraciones que hemos realizado con ustedes”, manifestó en entrevista con Buenos Días Perú.

Cuestiona restricciones en el Ministerio del Interior

Narró que llegaron al Ministerio del Interior y no pudieron reunirse con el ministro del Interior, en solidaridad los transportistas urbanos tampoco ingresaron a la reunión: “No sé en qué sistema autoritativo vive el ministro del Interior”, comentó Ojeda.

Los últimos días se han reportado varios ataques y asesinatos a conductores, presuntamente por mafias extorsivas, por ello el sector busca soluciones desde las altas esferas para detener este flagelo que ha ocasionado que varias empresas y conductores paralicen sus funciones. Sin embargo, la actitud del ministro del Interior Hugo Begazo de Bedoya llamó la atención.

“No hemos sostenido reunión alguna con el ministro. Llegamos al Ministerio del Interior, estábamos en la lista, guardamos el carro. Salimos y nos dijeron que habían cambiado la lista, que no podíamos ingresar y tenía que sacar mi carro”, explicó Martín Ojeda.

¿Habrá paro indefinido?

Por otro lado, denunció que les están haciendo reglaje, pues luego de la entrevista del día de ayer las mafias enviaron fotos en pleno día de todas las placas de los carros. “Si el ministro vive en una realidad alterna, cómo vamos a conversar con él si pone estas condiciones: 'el que habla no entra'”, comentó el representante de transportistas.

Martín Ojeda comentó que hoy se reúnen los delegados en horas de la tarde y lo que ha recomendado al cono sur como asesor y vocero es que “si van a pensar en un paro, no piensen en un paro de 24 horas. Establezcan una fecha concreta y que antes de ese paro determinen 3 o 4 cosas concretas que ya se realicen antes de esa fecha y si no cumplen, lamentablemente, no se levanta [el paro] hasta que se cumpla”, explicó.

Cifras de terror

Ojeda explicó que en la actualidad hay muchas empresas que pagan de manera sumisa a dos o tres bandas. Añadió que en el sur laboran un promedio de 6 mil a 7 mil buses que pagarían 130 mil soles diarios a las mafias, en promedio.

Finalmente, Martín Ojeda llamó a la premier Miralles a que tome una posición con el ministro del Interior “que en esta desgracia que estamos viviendo no se puede poner con estos antojos”.