Exigen garantías al Congreso tras crímenes y extorsiones en el transporte público

Los recientes crímenes contra el sector del transporte público han encendido las alertas entre los trabajadores del rubro. Miguel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, aseguró que existe miedo entre conductores y transportistas por el avance de la violencia.

“Es terrorífico lo que estamos pasando”

En declaraciones a Buenos Días Perú, Palomino afirmó que algunos conductores ya no quieren seguir trabajando debido al clima de inseguridad. “Realmente es terrorífico lo que estamos pasando en el transporte urbano”, manifestó el dirigente, al describir la preocupación que atraviesa el sector.

Asimismo, explicó que la misma noche en que ocurrió el atentado contra un chofer de un bus de la empresa Santa Catalina, hecho en el que la unidad fue incendiada y el conductor falleció, sostuvieron una reunión para llamar al general PNP Arriola y ponerlo al tanto de la situación.

Pide garantías

Palomino también relató que al día siguiente se encontró con el expresidente José Jerí y le solicitó una reunión a la que accedió, le dio el número de su secretaria para concertar una hora, pero nunca se concretó. “Nos dejó esperando hasta las 6 de la tarde, me dejó plantado sin ninguna respuesta. Así trabajan estos señores del Congreso, no tienen ninguna consideración”, expresó.

El dirigente sostuvo que, frente a este escenario, el sector transporte necesita garantías no solo para los conductores, sino también para los usuarios. Además, cuestionó al sistema de justicia, al considerar que está “totalmente debilitado” y que existen leyes que “blindan al crimen organizado”.

Palomino informó que este 13 de marzo estará desde las 10 de la mañana en el Congreso a la espera de ser atendido por el presidente del Parlamento y los voceros, con el fin de dialogar sobre esta problemática. “Exigimos que se investigue y que a los transportistas se les dé garantías para trabajar. No puede ser que los conductores estén sujetos a una extorsión de S/20 diarios, más aún con la crisis del gas, afecta a la comunidad”, explicó.