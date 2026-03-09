ONPE garantiza combustible para proveedores de cédulas de sufragio pese a crisis energética

En medio de la emergencia generada por la escasez de gas natural, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que la impresión de todo el material electoral para el proceso en curso está garantizada.

Proceso electoral en marcha

Corvetto explicó que se han realizado coordinaciones con el Poder Ejecutivo para evitar cualquier inconveniente en esta etapa del proceso electoral, en la que se debe imprimir y distribuir las cédulas de sufragio a nivel nacional.

“Nosotros teníamos una alerta por el posible impacto en la impresión de cédulas de sufragio; sin embargo, hemos coordinado con la Presidencia del Consejo de Ministros y con el Ministerio de Energía y Minas para que nuestro proveedor pueda contar con el suministro de energía. Recordemos que este 10 de marzo se realiza la prueba de color de la cédula y el 11 de marzo inicia la impresión de las cédulas de sufragio”, manifestó el jefe de la ONPE.

Defensor del Pueblo cuestionó el teletrabajo y clases virtuales

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis energética, entre ellas el trabajo remoto y las clases virtuales.

“Han anunciado como si fuera algo fácil decirle a la gente que no vaya a estudiar o trabajar y que todo se haga desde casa. Siento indignación porque, en lugar de implementar contingencias sólidas que permitan sustituir de inmediato la generación eléctrica —ya no con gas natural vehicular, sino con hidrocarburo pesado— y garantizar la matriz energética, no se está haciendo”, sostuvo.

Asimismo, Gutiérrez indicó que el rol de la Defensoría del Pueblo se centra actualmente en supervisar los posibles impactos ambientales que habría generado la fuga de gas.

“El tema del aire y del agua es fundamental para nosotros, porque son dos recursos naturales que permiten la convivencia en la zona. Si estos se ven afectados, también lo hacen la flora, la fauna y los derechos de las personas, su salud y su integridad”, agregó.

Tanto Piero Corvetto como Josué Gutiérrez se presentaron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde informaron sobre sus acciones y responsabilidades en el marco del proceso electoral en curso.