Jorge Solís y Américo Gonza debaten previo a las elecciones 2026: ¿qué proponen?

A menos de 50 días para las elecciones generales de 2026, diversos candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados continúan en campaña con el objetivo de obtener el respaldo ciudadano y alcanzar un escaño en el futuro Congreso bicameral.

En ese contexto, el postulante al Senado por Renovación Popular, Jorge Solís Espinoza, y el candidato al mismo cargo por Perú Libre, Américo Gonza, participaron en Buenos Días Perú, donde presentaron y debatieron sus propuestas dirigidas a los electores.

¿QUÉ INICIATIVAS PLANTEAN PARA LOS CIUDADANOS?

Durante su intervención, Gonza señaló que, de ser elegido, impulsará una iniciativa legislativa para que los trabajadores puedan acceder al 100 % de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). No obstante, Solís cuestionó la propuesta del actual parlamentario y candidato por Cajamarca.

Según el postulante de Renovación Popular, la iniciativa planteada por Gonza no sería necesaria, ya que actualmente los trabajadores ya tienen acceso a dichos fondos. Asimismo, afirmó que promoverá el fortalecimiento de la inversión privada como mecanismo para generar más empleo en el país.