Analista César Campos sobre reciente encuesta de intención de voto: “sigue siendo bastante bajo”

La más reciente encuesta de CIT Opinión & Mercado sobre la intención de voto presidencial ubica a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en el primer lugar con 14%, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 6.8%, y César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 6.4%, reflejando un escenario electoral aún fragmentado de cara a los próximos comicios generales.

Al respecto, el analista político César Campos señaló que los resultados muestran una tendencia inicial dentro del electorado, aunque todavía distante de una consolidación definitiva. “se evidencia la consolidación de una intención de voto, pero que sigue siendo bastante bajo”, afirmó al analizar las cifras difundidas por la encuestadora.

Campos destacó que, pese a la disminución en la intención de voto hacia el candidato Rafael López Aliaga, ello no elimina la existencia de un respaldo sólido dentro de un sector del electorado. Indicó que se estaría evidenciando un "voto duro e irreversible"; sin embargo, precisó que estos resultados aún no pueden tomarse como una “fotografía” de lo que sucederá el próximo 12 de abril.

El analista añadió también que “en este panorama primario hay la posibilidad que algunos corran más. Falta la definición el voto anticentralista del sur del país, que es un voto significativo”. Asimismo, destacó la aparición del candidato Wolfgang Grozo (2.9%), quien viene generando mayor impacto en redes sociales utilizando el tema de la seguridad, estrategia que —según indicó— también busca impulsar José Luna Gálvez (3.1%) con la liberación de Urresti.

Baja aprobación en la elección de Balcázar

La encuesta también hace referencia a la designación de José María Balcázar como sucesor de José Jerí, donde un 75.7% de los encuestados desaprueba su elección. Para Campos, Balcázar “es una nueva versión de Dina Boluarte” y, a su parecer, Balcázar “no va a remontar y corre el riesgo que su gabinete no obtenga los votos para ser investido”.

Finalmente, el especialista también se refirió a la conformación del nuevo Ejecutivo y sostuvo que la premier de la nueva presidencia en transición, la señora Miralles, “no demuestra un talento político”.