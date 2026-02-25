Enrique Castillo sobre gabinete Miralles: "Congreso no le va a negar voto de confianza"

La reciente conformación del Gabinete Ministerial del José María Balcázar ha generado diversas reacciones luego de que inicialmente Hernando de Soto asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros, pero finalmente fue presentada Denisse Miralles como nueva jefa de la PCM. En entrevista con Buenos Días Perú, el analista político Enrique Castillo, señaló que lo ocurrido confirma que no hubo una voluntad real de cambio, sino una estrategia para mantener cuotas de poder.

Castillo señaló que el actual equipo ministerial no representa una renovación, sino la permanencia de una estructura ligada a los intereses de las bancadas que sostuvieron la elección de Balcázar. "Lo que me confirma es que lo que existe es una continuidad de un gabinete podríamos llamarlo parlamentario, cuya estructura tiene que ver con los compromisos que tanto José Jerí como Balcázar tienen con ciertas bancadas", dijo.

Sobre la figura del presidente Balcázar, el analista fue tajante al describir su rol frente al Parlamento. "Balcázar termina apareciendo ahora como el títere de las bancadas parlamentarias que le han dicho, 'no un ratito, a mí no me cambias esta estructura... y si la quieres cambiar, saca a De Soto y déjame a mis ministros'", aseveró.

Opina sobre Hernando de Soto

La fallida designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros fue explicada por Castillo como una falta de pragmatismo político por parte del economista. "Hernando de Soto no es un político porque si no habría sacado adelante un partido y hubiera negociado mejor. En realidad es un economista que le vende a los gobiernos, proyectos que tienen que ver con emprendedores, grupos emergentes y comunidades. Para ser político tienes que tener otras características y una de esas características tiene que ser un hombre desconfiado, ser un hombre astuto", agregó.

Asimismo, Castillo calificó a De Soto como un técnico con una visión idealista que chocó con la realidad del Congreso. "Es un soñador que piensa que puede transformar el país, un político tiene que ser pragmático, tiene que saber qué terreno está pisando, cuál es el entorno en el que se está desarrollando y desenvolviendo y quizás eso también le falta y también le faltó un entorno que pudiera ayudarlo a bajar a tierra y decirle 'es muy difícil que hagas lo que quieres hacer'", aseveró.

Figura de Denisse Miralles

Sobre la figura de Denisse Miralles, actual Presidenta del Consejo de Ministros, Castillo señaló que concentra el verdadero manejo del poder en el Ejecutivo. "Denisse Miralles lo que está demostrando es que dentro de ese gabinete es la que tiene el mayor manejo, es un gabinete en el cual ella maneja gran parte del poder, porque ella es la que ha salido a decir nosotros frente a los cambios que quería hacer el señor De Soto, las urgencias no pueden esperar'", puntualizó.

Voto de confianza y proyecciones

Respecto al futuro del gabinete en el Congreso, Castillo considera que, pese a las críticas de algunas agrupaciones como Renovación Popular, el voto de confianza está garantizado por las cuotas políticas compartidas. "Yo no dudo de que va a tener la confianza porque además hay otra cosa, ¿a estas alturas tú crees que el Congreso le va a negar la confianza a este gabinete? No se le va a negar", expresó.

Finalmente, el analista advirtió que esta cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo podría derivar en una "condescendencia con las bancadas para el gasto" y transferencias extraordinarias con miras a los próximos procesos electorales.