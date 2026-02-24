Elecciones 2026: debate presidencial se realizará en dos jornadas y tendrá preguntas de los ciudadanos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el debate presidencial 2026 será presencial, con 12 postulantes por día y se realizará en dos fases en el Centro de Convenciones de Lima, la transmisión será a las 20:00 horas por JNE Media.

El evento se realizará en dos jornadas: la primera, los días 23, 24 y 25 de marzo; y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada presentación participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes cada uno.

TEMAS CENTRALES:

- Primera jornada: seguridad y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción.

- Segunda jornada: empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

PROPUESTAS Y PREGUNTAS

- Bloque 1: los candidatos expondrán sus propuestas, con 1 minuto de exposición y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

- Bloque 2: personas de distintas regiones realizarán sus preguntas, y los postulantes tendrán 1 minuto y 30 segundos para responder.

- Bloque 3: se abordará un eje temático para la nación, con 1 minuto para exposición y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

- Bloque 4: cada candidato tendrá 1 minuto para su mensaje final al país.

MODERADORES:

- Primera jornada: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

- Segunda jornada: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.