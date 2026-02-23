Presidente Balcázar inicia su gestión con un rechazo del 63%, según encuesta de Ipsos

A pocos días de haber iniciado el gobierno de José María Balcázar, una encuesta de Ipsos revela que el 63% de los peruanos rechaza su designación como presidente. Solo el 10% de los encuestados cree que su gestión mejorará la situación del país, mientras que un 55% considera que seguirá igual.

Las denuncias por diversos delitos, como apropiación ilícita del nuevo mandatario, han generado que la sociedad no mire con buenos ojos este nombramiento. La crisis política en el país ha llevado a una sensación de desesperanza entre la población.

Ciudadanos opinan sobre mandatario

"Sobre Balcázar puedo decir, es un elemento totalmente negativo en la historia peruana. En vez de tener un currículum, tiene antecedentes, cosa muy diferente", señaló un entrevistado. Otra ciudadana expresó que "Una persona con antecedentes no puede ser el padre de la patria, se supone". Sin embargo, algunos respaldan al mandatario y señalan que "Creo que es un señor de edad y tiene la suficiente experiencia para poder gobernar".

"Yo creo que como todos los peruanos, no estamos muchos de acuerdo. Si creíamos que con Castillo era lo peor de lo peor, yo creo que siempre existe lo peor de lo peor y este es uno de los casos", aseveró una persona en la calle. Otro ciudadano señaló que el mandatario "tiene una cantidad de denuncias, cosas pendientes".

Director de Ipsos habla sobre encuesta

"En este momento la foto es una sensación de pesimismo. Hay una buena cantidad de personas que consideran que va a estar igual o peor. No hay una sensación de entusiasmo ante esta nueva figura", manifestó el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.