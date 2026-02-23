Víctor Andrés García Belaúnde opina sobre designación de Hernando de Soto como premier: esto dijo

Tras el nombramiento de José María Balcázar como presidente interino del Perú, luego de la censura contra José Jerí por sus reuniones irregulares con empresarios chinos, y la designación de Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros, el excongresista y militante de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, opinó sobre la llegada del excandidato presidencial a la PCM.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, García Belaúnde enfatizó que la elección del economista en reemplazo de Ernesto Álvarez responde a una estrategia de Balcázar con el objetivo de generar un clima de confianza entre ciudadanos y actores políticos.

“Creo que es una buena jugada. De Soto quiere hacer algo por el país; está en una edad interesante y quiere jubilarse con honores. Es difícil ser primer ministro y vocero de un gobierno que nace tan mal, con un personaje tan cuestionado (…) El señor Balcázar necesitaba un salvavidas y De Soto va a ser ese salvavidas (…) Es una persona de gran prestigio dentro y fuera del país, puede aportar mucho y darle tranquilidad al país”, declaró.

CUESTIONA AL CONGRESO POR ELECCIÓN DE BALCÁZAR

Desde su experiencia y trayectoria en la política peruana, Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo que María del Carmen Alva era la persona indicada para asumir la presidencia; sin embargo, responsabilizó al Parlamento por la designación de José María Balcázar en el Ejecutivo.

“La elección de Balcázar y todo lo que ha pasado en el último tiempo desprestigia al Congreso. El Perú se siente ofendido por haber elegido a un personaje tan cuestionado (…) Creo que ha sido una metida de pata tremenda”, afirmó.

Finalmente, el exparlamentario aconsejó al nuevo premier realizar una serie de modificaciones en los cuadros técnicos que conforman la PCM; no obstante, consideró que los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas no deberían ser cambiados.