José Carlos Requena: “Balcázar debería dejar su militancia y pensar más en el país”

El Congreso de la República decidió respaldar la propuesta política liderada por José María Balcázar, de Perú Libre, frente a la de Maricarmen Alva, de Acción Popular, en segunda votación por 64 votos contra 46. Con este resultado, Balcázar se convierte en el octavo presidente del Perú en los últimos diez años.

"Hay que ver los primeros pasos que da"

Para el analista político José Carlos Requena, la elección de Balcázar no era la más idónea; sin embargo, consideró que ahora será clave observar a quiénes nombra para integrar el Gabinete Ministerial. “Creo que los votos en el Congreso se inclinaron por algo que, en el papel, se ve como la peor opción. (…) Pero, de lo poco que ha dicho el presidente, pareciera que quisiera distanciarse de los temores que su elección genera. Hay que ver los primeros pasos que da, a quién nombra como premier y qué funcionarios terminan tomando un rol determinante”, sostuvo.

Añadió que lo fundamental será observar quién asume la Presidencia del Consejo de Ministros y señaló que un buen inicio sería que el mandatario se distancie de las presiones parlamentarias, que es lo que "aparentemente habría primado para su elección”, manifestó.

Requena también advirtió que esta elección podría influir negativamente en la percepción ciudadana y en la intención de voto futura. “Hay que ver qué tanto impacta en la intención de voto que puedan ir acumulando. Creo que, al haber sido una decisión tomada por el Parlamento —la peor decisión por segunda vez—, el electorado, sobre todo el indeciso, va a votar con mucha rabia en contra de este escenario”, enfatizó.

El analista consideró además que lo importante para Balcázar no es pensar en culminar su gestión, sino buscar autonomía política y adoptar un rol más protocolar, dejando la gestión diaria en manos de funcionarios técnicos que alejen sospechas de intervención o favorecimiento a determinados grupos en procesos electorales.

Matrimonio infantil

Respecto a las declaraciones del nuevo presidente sobre el matrimonio infantil, Requena opinó que el nuevo jefe de Estado perdió una gran oportunidad para rectificarse en su última entrevista para RPP, donde dijo que seguía firme en sus opiniones. “Es lamentable que se haya perdido la oportunidad de corregir una alocución dada antes, en un país que arrastra problemas respecto a la vulnerabilidad de niños, mujeres y adolescentes”, indicó.

En relación con el eventual cambio de ministros, señaló que debería hacerse una evaluación sector por sector. A su parecer, existen carteras donde se han desarrollado políticas relevantes, como en el caso Petroperú, donde consideró que la gestión de la ministra Miralles debería mantenerse. También mencionó avances en Mincetur y Cultura, aunque señaló que otros sectores han protagonizado cuestionamientos por malos manejos y deberían ser renovados.

¿Qué perfil debería tener el próximo premier?

Requena sostuvo que, si el objetivo es enfrentar la crisis política del país, Balcázar debería priorizar la estabilidad por encima de sus vínculos partidarios. “Tendría que dejar su militancia y convicciones en el refrigerador por un momento y pensar más en el país (...) Buscar a una persona convocante que pueda proyectar lo que él no genera hasta ahora, que es confiabilidad”, afirmó.

Finalmente, señaló que, aunque el mandatario ha intentado transmitir tranquilidad en el plano económico, aún falta sustentar ese mensaje. “A lo largo de las tres o cuatro veces que ha hablado el presidente ha sido muy gaseoso y contradictorio. Ha tenido aspiraciones de transmitir calma, pero habrá que ver cuál es el mensaje final. Creo que allí será fundamental el rostro de sus colaboradores”, concluyó.