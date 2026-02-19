Colegio de Abogados de Lambayeque cuestiona designación de José María Balcázar como presidente

El último miércoles 18 de febrero, el Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino del Perú tras la censura contra José Jerí. En medio de esta situación, el Colegio de Abogados de Lambayeque expresó su desacuerdo con la decisión del Parlamento.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el abogado penalista e integrante de la entidad, Tito Estévez, recordó que el actual mandatario, en el periodo 2019-2020 cuando ejercía funciones como decano, se habría apoderado de ingresos que correspondían a la institución.

“En lugar de ingresar el dinero por incorporaciones, colegiaturas, diplomados, entre otros conceptos, a las cuentas oficiales de nuestra institución gremial, aperturó dos cuentas en la Caja Trujillo a título personal y se ha determinado un faltante de más de 2 millones de soles”, señaló.

POSTURA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE BALCÁZAR

Al ser consultado sobre la designación de José María Balcázar como presidente interino del país, Tito Estévez lamentó la decisión del Legislativo y aseguró que su región no se siente representada por el integrante de Perú Libre en el Ejecutivo. “El sentir de los lambayecanos es de vergüenza (…) Además, tiene dos investigaciones”, afirmó.